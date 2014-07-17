Поезд "Аллегро" отправился с Финляндского вокзала в Хельсинки впервые за два года

Для подготовки к запуску "Аллегро" работники железной дороги обновили более 20 км пути на участке Санкт-Петербург - Бусловская.

После почти двухлетнего перерыва высокоскоростной поезд "Аллегро" отправился с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в в Хельсинки. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги в воскресенье, 12 декабря.

Запуск решили отметить торжественной церемонией. На вокзале выступили музыканты. Рейс отправился в путь под сопровождение оркестра.

Как отметил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин, для подготовки к запуску поезда железнодорожники обновили более 20 км пути на участке Санкт-Петербург - Бусловская.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в новогодние праздники в Петербурге запустят "Хогвартс-экспресс".

Фото: пресс-служба Октябрьской железной дороги