Поезд "Аллегро" отправился с Финляндского вокзала в Хельсинки впервые за два года

После почти двухлетнего перерыва высокоскоростной поезд "Аллегро" отправился с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в в Хельсинки. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги в воскресенье, 12 декабря.
Запуск решили отметить торжественной церемонией. На вокзале выступили музыканты. Рейс отправился в путь под сопровождение оркестра.
Как отметил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин, для подготовки к запуску поезда железнодорожники обновили более 20 км пути на участке Санкт-Петербург - Бусловская.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в новогодние праздники в Петербурге запустят "Хогвартс-экспресс".
Фото: пресс-служба Октябрьской железной дороги
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