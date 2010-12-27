Борис Вишневский потребовал организовать депутатскую комиссию для осмотра состояния Малого Мраморного дворца

По мнению общественного деятеля, Смольный намеренно не пускает туда прессу.

15 марта руководитель петербургской фракции "Яблоко" Борис Вишневский направил обращение к Губернатору города с требованием допустить в "обезображенный" Малый Мраморный дворец депутатскую инспекцию и представителей СМИ.

Парламентарий попросил разрешить открытый доступ для осмотра состояния государственного имущества. Вишневский отметил, что ранее администрация города отказала петербургским журналистам посетить дворец, чтобы сделать фото и видеосъемку, чтобы рассказать жителям города о ранее заявленных разрушениях внутри памятника архитектуры.

По мнению депутата, отказ допустить во дворец представителей СМИ под надуманными предлогами свидетельствует о необъяснимом нежелании Смольного предоставить обществу объективную информацию о состоянии Малого Мраморного дворца. Пресс-служба фракции "Яблоко"

Депутата и петербуржец беспокоят слухи о том, что Малый Мраморный дворец находится в плохом состоянии. По его мнению, в этом случае необходимо вмешательство депутатов.

Стоит отметить, что в конце прошлого года было установлено, что Смольный решил отдать памятник архитектуры под станки и производственные участки в рамках задуманной правительством города "Академии цифровых технологий". В феврале на заседании правительства Полтавченко заявил, что Европейский университет оставил после себя дворец в "безобразном" состоянии

Ранее Piter.tv сообщал, что Смольный купил 20 автобусов для детей за 379 млн рублей.