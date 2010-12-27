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Борис Вишневский потребовал организовать депутатскую комиссию для осмотра состояния Малого Мраморного дворца
Сегодня, 18:20
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nadiputintseva
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Борис Вишневский потребовал организовать депутатскую комиссию для осмотра состояния Малого Мраморного дворца

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По мнению общественного деятеля, Смольный намеренно не пускает туда прессу.

15 марта руководитель петербургской фракции "Яблоко" Борис Вишневский направил обращение к Губернатору города с требованием допустить в "обезображенный" Малый Мраморный дворец депутатскую инспекцию и представителей СМИ.

Парламентарий попросил разрешить открытый доступ для осмотра состояния государственного имущества. Вишневский отметил, что ранее администрация города отказала петербургским журналистам посетить дворец, чтобы сделать фото и видеосъемку, чтобы рассказать жителям города о ранее заявленных разрушениях внутри памятника архитектуры.

По мнению депутата, отказ допустить во дворец представителей СМИ под надуманными предлогами свидетельствует о необъяснимом нежелании Смольного предоставить обществу объективную информацию о состоянии Малого Мраморного дворца.

Пресс-служба фракции "Яблоко"

Депутата и петербуржец беспокоят слухи о том, что Малый Мраморный дворец находится в плохом состоянии. По его мнению, в этом случае необходимо вмешательство депутатов.

Стоит отметить, что в конце прошлого года было установлено, что Смольный решил отдать памятник архитектуры под станки и производственные участки в рамках задуманной правительством города "Академии цифровых технологий".  В феврале на заседании правительства Полтавченко заявил, что Европейский университет оставил после себя дворец в "безобразном" состоянии

Ранее Piter.tv сообщал, что Смольный купил 20 автобусов для детей за 379 млн рублей.

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Теги: борис вишневский , малый мраморный дворец , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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