Смольный купил 20 автобусов для детей за 379 млн рублей

Полтавченко отметил, что на детях нельзя экономить.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга приобрел целый автопарк новых автобусов для перевозки детей. Губернатор города заявил, что на таких расходах нельзя экономить.

В Смольном сообщили, что для пользования было самых маленьких пассажиров, было куплено 20 комфортабельных транспортных средств марки "VOLGABUS 5285". Полтавченко пояснил, что расходы связаны с тем, что с июля 2018 года вступит в силу закон, согласно которому нельзя использовать для перевозки детей автотранспорт старше 10 лет. Всего на покупку автобусов было потрачено 379 миллионов рублей.

Глава города сам осмотрел приобретение. Он добавил, что техника СПб ГУП "Пассажиравтотранс" перевезла больше 150 тыс. школьников только за 2017 год. На автобусах школьники ездили на экскурсии, в места отдыха и на значимые мероприятия.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Пулково перхватывающая парковка откроется раньше запланированного срока.