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В Пулково перхватывающая парковка откроется раньше запланированного срока: в мае
Сегодня, 17:05
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lesjasap
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В Пулково перхватывающая парковка откроется раньше запланированного срока: в мае

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В аэропорту Пулково перехватывающая парковка откроется в мае 2018 года.

Генеральный директор “Воздушных ворот Северной столицы” Владимир Якушев рассказал, что откроют перехватывающую парковку в “Пулково” раньше намеченного срока. Изначально специалисты готовили ввести стоянку в эксплуатацию летом 2018 года. Однако, руководством Пулково было решено завершить работы быстрее. Теперь открытие запланировано на середину мая. 

Спикеры напомнил, что парковка  бесплатной для пассажиров аэропорта только в течение первых трех часов после остановки транспорта. Затем предусмотрен поминутный тариф. Такое решение было принято из-за приближающихся крупных спортивных международных мероприятий в Петербурге - Чемпионат мира по футболу и экономический форум.

В настоящее время подписан договор со Смольным. Правительство Санкт-Петербурга выделило участок для строительства стоянки для машин. Парковка займет 1,3 га на Пулковском шоссе. Сейчас проект находится на стадии планирования.
 

Теги: аэропорт , парковка , перехватывающая парковка , пулково
Категории: Новости СПб

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