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Новая перехватывающая автостоянка откроется у метро "Шушары"
Сегодня, 12:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Новая перехватывающая автостоянка откроется у метро "Шушары"

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Завершить полностью работы планируется до конца этого года.

В Пушкинском районе началось обустройство новой перехватывающей автостоянки. Она разместится около станции метро "Шушары" на Автозаводской улице и будет рассчитана на 187 машиномест. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Будущая автостоянка расположится около выездов на КАД и на Софийскую улицу. У автомобилистов, следующих в сторону центра Петербурга, появится возможность припарковать свой автомобиль и пересесть на метро, чтобы избежать пробок. Завершить полностью работы планируется до конца этого года.

Сегодня в Петербурге функционирует 19 перехватывающих автостоянок на 1886 машиномест. Они расположены в Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Невском, Пушкинском, Приморском и Фрунзенском районах.

Фото: pixabay.com

Теги: парковка, перехватывающая парковка, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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