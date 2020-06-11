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Многоуровневые паркинги могут появиться на "перехватах" в Петербурге
Сегодня, 17:09
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Многоуровневые паркинги могут появиться на "перехватах" в Петербурге

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Сейчас некоторые перехватывающие парковки переполнены.

В Петербурге рассматривают возможность строительства многоуровневых паркингов. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сказал директор городского центра управления парковками Михаил Курдяев.

Скорее всего, сначала такие паркинги появятся у перехватывающих парковок около станций метро. Курдяев отметил, что на 120% востребована стоянка у станции "Парнас". 

Огромное количество людей приезжают на станцию, оставляют автомобиль и едут в центр на метро. Поэтому, конечно, там целесообразно делать большую многоуровневую перехватывающую стоянку.

Специалист также рассказал, что благодаря введению зоны платной парковки заметно снизился трафик. Сейчас в среднем 70% мест заняты, а 30% — свободны. 

Ранее "эсеры" петербургского парламента предложили перенести расширение зоны платной парковки. 

Фото: Piter.tv

Теги: паркинг, перехватывающая парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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