Многоуровневые паркинги могут появиться на "перехватах" в Петербурге

Сейчас некоторые перехватывающие парковки переполнены.

В Петербурге рассматривают возможность строительства многоуровневых паркингов. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сказал директор городского центра управления парковками Михаил Курдяев.

Скорее всего, сначала такие паркинги появятся у перехватывающих парковок около станций метро. Курдяев отметил, что на 120% востребована стоянка у станции "Парнас".

Огромное количество людей приезжают на станцию, оставляют автомобиль и едут в центр на метро. Поэтому, конечно, там целесообразно делать большую многоуровневую перехватывающую стоянку.

Специалист также рассказал, что благодаря введению зоны платной парковки заметно снизился трафик. Сейчас в среднем 70% мест заняты, а 30% — свободны.

Ранее "эсеры" петербургского парламента предложили перенести расширение зоны платной парковки.

Фото: Piter.tv