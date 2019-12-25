"Эсеры" петербургского парламента предложили перенести расширение зоны платной парковки

Они отметили, что события последних лет только снижали доходы граждан.

Члены фракции "Справедливая Россия - За Правду" в ЗакСе обратились в Смольный с призывом наложить мораторий на расширение зоны платной парковки в Петербурге.

Депутаты считают, что расширение зоны в Адмиралтейском районе должно быть отложено. Оно вступит в силу с 1 ноября. Эсеры предлагают перенести меру на 2025 год. Соответствующие пожелания направили вице-губернатора Кириллу Полякову.

Горожане уже третий год подряд испытывают падение доходов: пандемия коронавируса, а затем влияние экономических санкций и частичная мобилизация на фоне инфляции и роста цен заставили петербуржцев затянуть пояса. Масштабное распространение зоны платной парковки на весь центр, на наш взгляд, станет еще одним фактором, дестабилизирующим экономическое благополучие горожан. говорится в сообщении "СР".

Депутаты отметили, что автомобилистам и так приходится немало платить за обслуживание авто, транспортные налоги, поездки по ЗСД. При этом темпы общественного транспорта "оставляют желать лучшего". Члены фракции считают, что расширять зону платной парковки можно тогда, когда есть динамичное развитие метрополитена.

Со следующего месяца в зону платной парковку войдут 153 улицы, а также 11 тыс. машиномест.

Фото: Piter.tv