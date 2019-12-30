Их могут назначить до 2021 года.

Борис Вишневский считает, что выборы в Госдуму могут пройти досрочно. Представитель политической партии "Яблоко" заявил, что нельзя исключать такую ситуацию. При ситуации с отставкой правительства Кремль может назначить новые выборы депутатов раньше запланированного. Об этом спикер рассказал изданию Закс.ру.

Напомним, что сейчас выборы в Госдуму намечены на 2021 год. По мнению Вишневского,необходимости в замене депутатов нет. Он считает, что в Госдуме парламентарии и так "полностью ручные и управляемые".

Ранее эксперты о возможных итогах выборов в Госдуму: "Все проще пареной репы".

Фото: Piter.tv

