Эксперты о возможных итогах выборов в Госдуму: "Все проще пареной репы"

За "Единую Россию" проголосовали бы 29% опрошенных.

Левада-центр опубликовал данные опроса о возможных итогах выборов в Госдуму. За "Единую Россию" проголосовали бы 29% опрошенных, за КПРФ – 9%, за ЛДПР – 8%, за "Коммунистов России" и СР – по 3%.

Все знакомо, все привычно, ничего неожиданного, – считают эксперты Telegram-канала "Мейстер"

В это же время Левада-центр представил данные, рассчитанные от числа определившихся с выбором: ЕР — 47%, КПРФ — 14%, ЛДПР – 13%, "Коммунисты России" и СР – по 5%. Из-за этого в соцсетях и Telegram начался шум: "Левада даёт ЕР 47% рейтинга на выборах в ГД. Зачем „светить" такие цифры?"

Эксперты объяснили, что в данном случае есть разница в методике подсчёта.

47% – это не от всех опрошенных, а только от тех, кто заявил о намерении голосовать и определился с выбором – таких сейчас 62% респондентов. Только и всего. Не нужна никакая конспирология, все проще пареной репы, – подытожили специалисты

Россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией и большим равнодушием.

Фото: Госдума