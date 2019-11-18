Россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией и большим равнодушием. Однако рейтинг президента России все равно вырос по информации от "Левада-центра". Это произошло впервые после недавней пенсионной реформы.
Сейчас "за" работу главы государства выступают 24% опрошенных, "против" - 32% в 2017 году Аналогичный показатель был у Владимира Путина перед болотными протестами в Москве. Антирекорд зафиксирован в марте 2013 года. Он составил 18% одобрения россиян.
Сейчас 30% не могут сказать о президенте ничего плохого еще 15% настроены безразлично. Только 3% населения высказывают резкую критику и недовольство главой России. В целом позитивное отношение снизилось на 10 пунктов за два года. Нейтрально-дистанцированное выросло на 7 пунктов, до 61%.
Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль неоднозначно отнеся к данным социологов о падении рейтинга Путина.
Фото: Piter.tv
Видео: Yoube/
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