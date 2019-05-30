Кремль неоднозначно отнеся к данным социологов о падении рейтинга Путина

В Кремле попросили социологов проанализировать данные о рейтинге доверия Владимира Путина, передает РБК. По словам пресс-секретаря президента, существует множество исследований на данную тему.
Пресс-секретарь президента заявил, что электоральный рейтинг Путина начал расти. В связи с этим Песков спросил, как рейтинг может одновременно падать и расти. Он отметил, что Кремль обращает внимание на все социологические исследования
Ранее ВЦИОМ сообщил, что рейтинг доверия к президенту РФ оказался минимальным с 2006 года. Эксперты полагают, что это связано со снижением доходов россиян.
Видео: Piter.tv
Обсуждение ( 2 )
дело не только в доходах дело в том что народ чечни получают на много больше и живут лучше Россиян хотя Россия защитит от любых и любыми потерями ради свободы и своего преданного Царька
За такое управление страной , нужно рассматривать такую деятельность в рамках УК РФ ,о каком , вообще, рейтинге можно говорить !?