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Сегодня, 17:34
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nadiputintseva
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Кремль неоднозначно отнеся к данным социологов о падении рейтинга Путина

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Песков попросил социологов объяснить методы корреляции данных.

В Кремле попросили социологов проанализировать данные о рейтинге доверия Владимира Путина, передает РБК. По словам пресс-секретаря президента, существует множество исследований на данную тему.

Пресс-секретарь президента заявил, что электоральный рейтинг Путина начал расти. В связи с этим Песков спросил, как рейтинг может одновременно падать и расти. Он отметил, что Кремль обращает внимание на все социологические исследования

Ранее ВЦИОМ сообщил, что рейтинг доверия к президенту РФ оказался минимальным с 2006 года. Эксперты полагают, что это связано со снижением доходов россиян.

Видео: Piter.tv

Теги: владимир путин, вциом, дмитрий песков, соцопрос
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 2 )

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Аноним
Сегодня 18:08

дело не только в доходах дело в том что народ чечни получают на много больше и живут лучше Россиян хотя Россия защитит от любых и любыми потерями ради свободы и своего преданного Царька

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Аноним
Сегодня 18:55

За такое управление страной , нужно рассматривать такую деятельность в рамках УК РФ ,о каком , вообще, рейтинге можно говорить !?

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