Кремль неоднозначно отнеся к данным социологов о падении рейтинга Путина

Песков попросил социологов объяснить методы корреляции данных.

В Кремле попросили социологов проанализировать данные о рейтинге доверия Владимира Путина, передает РБК. По словам пресс-секретаря президента, существует множество исследований на данную тему.

Пресс-секретарь президента заявил, что электоральный рейтинг Путина начал расти. В связи с этим Песков спросил, как рейтинг может одновременно падать и расти. Он отметил, что Кремль обращает внимание на все социологические исследования

Ранее ВЦИОМ сообщил, что рейтинг доверия к президенту РФ оказался минимальным с 2006 года. Эксперты полагают, что это связано со снижением доходов россиян.

Видео: Piter.tv