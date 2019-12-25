Вишневский предложил разрешить митинговать на Невском

Депутат и раньше выступал с подобной инициативой, однако его не поддержали.

Во вторник, 27 октября, стало известно, что депутат ЗакСа Борис Вишневский внес поправки в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге". Инициативу рассмотрят в парламенте.

Вишневский в который раз предлагает разрешить горожанам выходить на митинг на Невском проспекте, Дворцовой и Исаакиевской площадях. Депутат отметил, что запрет на проведения подобных мероприятий у зданий учреждений образования, здравоохранения и культуры противоречит конституционным нормам, а также сослался на на решение Конституционного суда от 4 июня 2020 года, которым установлено, что запрещать проведение акций вблизи образовательных, медицинских и военных объектов – незаконно.

Ранее мы писали, что власти Петербурга выделят 5 млрд в 2021 году на строительство "Ледовой Арены" на месте СКК.

Фото: vk.com/visboris