Руководитель фракции "Яблоко" напомнил налоговой службе о законодательных изменениях, вступивших в силу 3 июля 2018 года.

Депутат Борис Вишневский нашел способ борьбы с выдачей в метро бумажных чеков, загрязняющих станции и отнимающих время у пассажиров и работников подземки. Руководитель фракции "Яблоко" направил в налоговую службу письмо, в котором напомнил об изменениях в п. 5.1 ст. 1.2 Федерального закона. Об этом сообщает пресс-служба "Яблока".

Напомним, изменения вступили в силу 3 июля 2018 года. Они позволяют сотрудникам метрополитена при оказании услуг по перевозке пассажиров, багажа и грузов не выдавать бумажные чеки. Также их можно не направлять покупателю в электронной форме на абонентский номер или e-mail.

Я направил обращение в УФНС (налоговая служба) по Санкт-Петербургу, прося разъяснений. Если УФНС подтвердит нашу позицию, метрополитен сможет прекратить выдачу чеков, что сэкономит время кассиров и пассажиров и уменьшит количество мусора на станциях. Борис Вишневский

Ранее мы писали, что в метро Петербурга терминалы для пополнения проездных начали печатать чеки по требованию.

Фото: ВКонтакте / Фракция "ЯБЛОКО" в Законодательном Собрании СПб