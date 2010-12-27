В метро Петербурга терминалы для пополнения проездных начали печатать чеки по требованию

Теперь получить документ о покупке можно будет не только в кассах метро.

В петербургском метрополитене автоматы по выдаче жетонов "научились" выдавать чеки в случае необходимости. Каждый клиент может отказаться от опции путем нажатия кнопки "не печатать чек". Чтобы пассажиры узнали о нововведении, представители организации установили около устройств указательные таблички с надписью "Не забудьте забрать чек".

Напомним, что после введения обязательной выдачи чеков на реализуемую продукцию, некоторые сотрудники подземки стали жаловаться на распространение мусора и бумажек, разбросанных по вестибюлю станций.

Фото: Piter.tv