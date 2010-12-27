Вишневский выступил инициатором массового пикета в защиту Telegram

Депутат убежден, что блокировка мессенджера не является эффективным методом борьбы с терроризмом.

Руководитель фракции "Яблоко" в петербкргском ЗакСе Борис Вишневский призвал к массовому пикету за свободу информации. Депутат выступил против запрета Telegram и других ограничений конституционных прав граждан на свободу информации и тайну переписки.

Как сообщает 18 апреля пресс-служба фракции, Вишневский подал в Смольный заявку на согласование проведения акции около театра "Балтийский дом". Пикет должен состояться 24 апреля в 19:00.

Террористы могут ездить на машинах - значит ли это, что во имя борьбы с терроризмом надо запретить машины? Наконец, террористы общаются при помощи слов - значит ли это, что надо запретить слова. Борис Вишневский, депутат ЗакСа от фракции "Яблоко"

Парламентарий убежден, что блокировка популярного мессенджера не имеет ничего общего с борьбой с терроризмом. Более того, это необоснованное ограничение является нарушением статьи Конституции РФ о праве граждан на тайну переписки.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что активисты "Весны" привязали искалеченную Фемиду на поводок.

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