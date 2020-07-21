Вышла замуж главная медсестра из "Интернов"

Светлана Пермякова призналась, что очень долго ждала этого дня.

Замуж вышла российская актриса, героиня сериала "Интерны" Светлана Пермякова. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике" сегодня, 22 октября.

В соцсети звезда проекта опубликовала фото и видео, на которых она позирует в свадебном наряде. Пермякова призналась, что очень ждала этого дня. Она уверена, что поклонники порадуются за нее.

Представляете, 51 год. Мне не стыдно говорить свой возраст. Мне очень хотелось белое свадебное платье, и вот наконец-то у меня это красивое белое свадебное платье есть. Светлана Пермякова

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Фото: соцсети