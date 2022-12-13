У Охлобыстина родился второй внук

Имя мальчика пока не назвали.

Звезда "Интернов" Иван Охлобыстин стал дедушкой во второй раз. Счастливой мамой стала 25-летняя младшая дочь актера. Об этом сообщил муж молодой матери Георгий Батариели.

Напомним, дочь Охлобыстина вышла замуж в 2021 году. Артист стал дедом уже во второй раз. У него родился внук в конце декабря 2022 года. Имя мальчика пока не назвали.

Добавим, что у Охлобыстина теперь два внука. Первого назвали Антонием.

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Фото: ВКонтакте / Иван Охлобыстин