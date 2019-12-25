Иван Охлобыстин рассказал о пьесе, которую он написал для Ефремова

Пьеса заканчивается трагически.

Актер, кинорежиссер и сценарист Иван Охлобыстин написал пьесу по просьбе Михаила Ефремова. Виновник ДТП должен был сыграть в ней, рассказал Охлобыстин в интервью "Аргументам и Фактам Санкт-Петербург".

Сценарист создал пьесу "Пар" в период самоизоляции. По его словам, Ефремов хотел произведение, которое бы передавало в воздухе "нечто настораживающее, ощущение то ли какой-то глобальной катастрофы, то ли чего-то положительного". События происходят в банном помещении, которое оформлено в эстетике Древнего Рима. По итогу получилась пьеса-катастрофа.

Так вот, персонаж Михаил Олегович в конце погибает. Как раз в трагические дни начала июня, когда с Ефремовым все это случилось, он активно занимался читкой с актерами. В общем, неприятно. Мы все раздавлены. подвел итог Иван Охлобыстин.

Напомним, актера Михаила Ефремова осудили за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения. Он предложил создать Российский тюремный театр.

Фото: Иван Охлобыстин / Instagram