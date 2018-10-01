Звезда "Интернов" уехал в Лондон и работает официантом

Периодически Дмитрий Шаракоис прилетает в Москву на кастинги, спектакли, но его основная жизнь связана с Европой.

Актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли Бори в сериале "Интерны", уехал жить в Лондон в 2019 году. Артист работал на стройке, после чего устроился официантом в ресторан ZIMA. Об этом сообщило издание Starhit.

Актер ранее выступал в Театре на Малой Бронной и в театре Маяковского. Из сериала "Интерны" он ушел в третьем сезоне, еще в 2014 году сыграл Шурика в ремейке "Кавказской пленницы".

Периодически Дмитрий Шаракоис прилетает в Москву на кастинги, спектакли, но его основная жизнь связана с Европой.

Ранее другой актер сериала "Интерны" сделал каминг-аут в России.

Фото: стоп-кадр из сериала "Интерны"