В Москве ограбили звезду "Интернов" Илью Глинникова

У актера выхватили из рук iPhone стоимостью 114 тысяч рублей.

В Москве ограбили звезду "Интернов" и участника "Холостяка" Илью Глинникова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 18 января возле столичного парка "Новослободский". По словам актера, неизвестный подбежал к нему со спины и выхватил из рук iPhone 11 Pro Max стоимостью 114 тысяч рублей.

Глинников смог описать грабителя. Это худощавый мужчина, среднего роста в коричневой куртке и спортивных штанах. Заявление о краже дорогого смартфона уже лежит в полиции.

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