В Москве задержали подозреваемого в краже смартфона в баре

Сумма причиненного ущерба составила 120 тысяч рублей.

В Москве полицейские задержали подозреваемого в краже смартфона в баре. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Инцидент произошел в баре на Пятницкой улице. Злоумышленник обнаружил оставленный без присмотра телефон на барной стойке и незаметно забрал его. Момент попал на камеры наблюдения. Сумма причиненного ущерба составила 120 тысяч рублей. Сообщается, что телефон оставила жительница Подмосковья.

Полицейские изъяли у подозреваемого похищенный им гаджет для дальнейшего возврата. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Московской области полицейские ликвидировали наркоплантацию в частном доме.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА