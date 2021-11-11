Вышла вторая часть игры Jurassic World Evolution

Новинка доступна для пользователей с 9 ноября.

Вышла вторая часть проекта Jurassic World Evolution. Разработчиком компьютерной игры выступила студия Frontier Developments. Геймплей представляет из себя симулятор управления парком динозавров. Создатели пообещали пользователем развитие стратегических сценариев во второй части и более сложные испытания. Игра доступна на таких платформах как ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S, PlayStation 4 и Xbox One с 9 ноября.

Напомним, что Jurassic World Evolution 2 знакомит игроков с доисторическими видами динозавров — всего их более 75 экземпляров. Каждый образец научно проработан и отличается высоким уровнем исторической достоверности.Своих "питомцев" пользователи игры увидят в самых разнообразных природных условиях.

В настоящее время агрегатор Opencritic поставил Jurassic World Evolution 2 86 баллов из 100.

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Фото и видео: YouTube / PlayStation