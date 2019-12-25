Второй выпуск проекта "Последнее слово" выйдет 19 мая

В нем подведут итоги голосования по предыдущему эпизоду.

Во вторник, 19 мая, выйдет второй выпуск интерактивного проекта RT "Последнее слово", посвященного судебным решениям. В нем подведут итоги голосования по первому эпизоду и расскажут три новые истории, одна из которых реальная, две другие – вымышленные.

За основу проекта взяты дела, которые рассматривались в российских судах. Все три случая пестрят правдоподобными деталями, что запутывает зрителя. Актеры играют роль осужденных по различным статьям, в рамках проекта они выступают с последним словом. Зрителям предстоит решить, кому из героев верить. Можно оправдать только одного человека.

Итоги голосования объявляются в следующем выпуске. Оправданный подсудимый получает чек на 100 тысяч рублей. Актер отдает его семье заключенного-участника проекта RT "Не один на один".

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Фото: Piter.TV