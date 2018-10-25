В Сети появился второй трейлер обновленного фильма "Хеллбой"

Премьера фильма запланирована на 11 апреля.

На Youtube опубликовали второй трейлер обновленного фильма "Хеллбой". Сюжет разворачивается вокруг существа из ада, которое работает в секретном отделе американских спецслужб.

Хеллбоя сыграл 44-летний актер Дэвид Харбор. Главным противником героя станет Кровавая королева Нимуэ, которую сыграла актриса Мила Йовович. Режиссером стал Нил Маршалл, которые известен благодаря сериалам "Игра Престолов" и "Мир Дикого Запада".

Фильм "Хеллбой: Герой из пекла" был показан в 2004 году. В качестве основной сюжетной линии был взят один из комиксов этой серии под названием "Хеллбой: Семя разрушения". Некоторые детали были позаимствованы из комиксов "Хеллбой: Правая рука Судьбы" и "Хеллбой: Короб со злом".

Фото и видео: Империя Ужасов Horror Web/ Youtube