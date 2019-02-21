Драма "Солнцепек": трейлер без цензуры посмотрело более 20 тысяч зрителей

Вышедший в субботу трейлер военной драмы "Солнцепек" собрал тысячи просмотров и сотни комментариев только за выходные.

Недавно вышедший фильм "Солнцепек" рассказывает о событиях в Донбассе в 2014 году. Первые упоминания о съемках данной киноленты появились ещё весной этого года.

Сюжет фильма расскажет о Владе Новожилове в исполнении Александра Бухарова. Главный герой пытается увезти семью из страны, однако не успевает этого сделать из-за закрытия границ. В этот период Луганск начинают бомбить, а в окрестностях города орудуют мародеры. В итоге герою приходится делать важный моральный выбор, чтобы выжить самому и спасти родных.

Стоит отметить, что из предыдущего трейлера, опубликованного на сайте фильма, были вырезаны некоторые острые сцены, однако накануне вышла полная версия ролика. Она вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.

В комментариях уже отметились и участники тех событий, местные жители, которые пишут, что в реальности всё было в разы страшнее, чем на экране.

При этом создатели фильма неоднократно указывали на реальные факты, положенные в основу ленты. Несмотря на то, что главный герой – вымышленный, по словам авторов фильма, он представляет собой собирательный образ людей, в чьей памяти до сих пор хранятся те события.

Напомним, премьера фильма пройдет 12 августа в 29 кинотеатрах российских городов.

Ранее мы писали, что вторая часть "Отряда самоубийц" возглавила российский прокат в выходные.

Фото: официальный сайт фильма "Солнцепек"