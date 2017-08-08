В сети появился новый трейлер диснеевского "Щелкунчика"

Главную роль в фильме сыграет актриса, которая исполнила роль дочери Эдварда и Беллы в "Сумерках".

Мультипликационная студия Disney выпустила второй трейлер к фильму "Щелкунчик и четыре королевства".

В нововм тизере нам показали королевство мышинного короля и раскрыли некоторые подробсности жизни главной героини. Отметим, что Главную роль в фильме сыграет актриса, которая исполнила роль дочери Эдварда и Беллы в "Сумерках".

В картине также появятся такие голливудские актры, как Кира Найтли, Макензи Фой, Хелен Миррен, Морган Фриман и другие.

Режжисером фильма выступили Лассе Халльстрема, который совсем недавно удивил зрителей кинолентой "Собачья жизнь" и Джо Джонстона, переснявший "Джуманджи".

Многие пользователи сети провели некие параллели фильма с кинолентой "Алисой в старане чудес", которую срежессировал Тим Бертон.

Выглядит, как Алиса в стране чудес от Бёртона и это совсем не комплимент﻿, пишет пользователь.

Сказка о "Щелкунчике и Мышинном короле" написана в 1816 году немецким писателем Эрнесом Гофманом и и включённа в книгу "Серапионовы братья". Сюжет повествует о девочке, которая попадает в волшебный мир и сражается с мышинным королем. Пожалуй, это одна из самых часто экранизируемых рождественских сказаок.

Мировая премьера фильма запланирована на 24 октября, в России картина выйдет в прокат 8 декабря.

Видео:Disney Россия/YouTube