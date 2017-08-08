Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 20:00
0
IRINA_CHALKINA
110
Код вставки плеера

В сети появился новый трейлер диснеевского "Щелкунчика"

0
 
 

Главную роль в фильме сыграет актриса, которая исполнила роль дочери Эдварда и Беллы в "Сумерках".

Мультипликационная студия Disney выпустила второй трейлер к фильму "Щелкунчик и четыре королевства". 

В нововм тизере нам показали королевство мышинного короля и раскрыли некоторые подробсности жизни главной героини. Отметим, что Главную роль в фильме сыграет актриса, которая исполнила роль дочери Эдварда и Беллы в "Сумерках".

В картине также появятся такие голливудские актры, как Кира Найтли, Макензи Фой, Хелен Миррен, Морган Фриман и другие.

Режжисером фильма выступили  Лассе Халльстрема, который совсем недавно удивил зрителей кинолентой  "Собачья жизнь"  и Джо Джонстона, переснявший  "Джуманджи".

Многие пользователи сети провели некие параллели фильма с кинолентой "Алисой в старане чудес", которую срежессировал Тим Бертон. 

Выглядит, как Алиса в стране чудес от Бёртона и это совсем не комплимент﻿, пишет пользователь.

Сказка о "Щелкунчике и Мышинном короле" написана в 1816 году немецким писателем Эрнесом Гофманом и  и включённа в книгу "Серапионовы братья". Сюжет повествует о девочке, которая попадает в волшебный мир и сражается с мышинным королем. Пожалуй, это одна из самых часто экранизируемых рождественских сказаок.

Мировая премьера фильма запланирована на 24 октября, в России картина выйдет в прокат 8 декабря.

Видео:Disney Россия/YouTube

 

Теги: дисней , сказка про щелкунчика , трейлер фильма
Категории: Лента новостей Культура Кино

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5