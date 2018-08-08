В сети появился трейлер библейского фильма "Варавва"

В сети появился первый трейлер фильма "Варавва" режиссера Евгения Емелина. В основу картины легла библейская история о смерти Ииисуса Христа.

Сюжет ленты опирается на роман "Варавва. Повесть времен Христа", написанный английской писательницей Марии Корелли. Книга рассказывает историю библейского персонажа Вараввы, отпущенного толпой вместо Иисуса.

Варавва оказывается неожиданным образом связан с Иудой, который не смог заглушить в себе голос совести после предательства Христа и не нашел в себе силы покаяться. Варавва пытается понять, кто же тот человек, который вместо него распят, и разобраться, действительно ли он — Сын Божий? В поисках истины Варавва получает ответы на вопросы, которые заставляют его пересмотреть взгляды на всю свою жизнь

- говорится в описании ленты