Сейчас мужчина уволен с работы.

Медик-иудей плевал на изображения Иисуса Христа дома у пациентов. Об этом рассказали журналисты BBC News со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ, молодой человек работал в составе бригады службы скорой помощи. Его уволили после того, как камера видеонаблюдения засняла момент плевка специалиста на религиозное изображение Спасителя, размещенного у одного из пациента-христианина.

Известно, что инцидент произошел в Тель-Авиве. Медицинский сотрудник прибыл в район, населенным в основном христианами, для того, чтобы сделать пациенту тест на коронавирус. Увидев святыню, врач снял средства индивидуальной защиты и трижды плюнул на изображение Христа. Один из жильцов дома потребовал от медика объяснений. Тот ответил, что исповедует иудаизм. Согласно Торе, следует бороться с идолопоклонничеством и элементами "чужого культа".

Медицинская служба Magen David Adom уволила работника после жалобы пациентов. В пресс-службе организации отметили, что нарушитель не достоин представлять организацию. Руководство службы скорой помощи осудило действия бывшего сотрудника.

На металлургическом заводе в Израиле произошел взрыв.

Видео: Twitter / @ittaishick