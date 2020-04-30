Вышел трейлер второго сезона сериала "Возвращение домой" с певицей Жанель Моне

Новые серии начнут выходить с 22 мая.

В четверг, 30 апреля, в сети появился трейлер второго сезона сериала "Возвращение домой" с певицей Жанель Моне. Ролик опубликован на YouTube-канале Amazon.

По сюжету главная героиня просыпается в лодке посреди озера. Девушка ничего не помню о себе. Поиски информации приводят её в загадочный медицинской корпорации Geist Group.

Выход серий анонсирован на 22 мая.

Ранее мы сообщали о том, что Райан Рейнольдс назвал самый любимый фильм со своим участием.

Видео:Amazon Prime Video/YouTube