Вышел трейлер второго сезона сериала "Возвращение домой" с певицей Жанель Моне

В четверг, 30 апреля, в сети появился трейлер второго сезона сериала "Возвращение домой" с певицей Жанель Моне. Ролик опубликован на YouTube-канале Amazon.
По сюжету главная героиня просыпается в лодке посреди озера. Девушка ничего не помню о себе. Поиски информации приводят её в загадочный медицинской корпорации Geist Group.
Выход серий анонсирован на 22 мая.
Ранее мы сообщали о том, что Райан Рейнольдс назвал самый любимый фильм со своим участием.
Видео:Amazon Prime Video/YouTube
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