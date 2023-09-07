Вышел трейлер второго сезона сериала "Разделение"

Мировая премьера состоится 17 января 2025 года.

Стриминговый сервис Apple TV представил трейлер второго сезона сериала "Разделение". Шоураннером проекта выступили Дэн Эриксон, Бен Стиллер и Ифа Макардл.

Сюжет продолжит историю работника загадочной корпорации Lumon Марка, который согласился пройти процедуру забывать на работе о личной жизни, а дома забывают о профессиональной. Герой возвращается в корпорацию и видит перед собой новых коллег.

В главных ролях сыграли Адам Скотт, Зак Черри, Бриттни Лоуэр, Тремэлл Тиллман и другие. Мировая премьера состоится 17 января 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Ущелье".

Видео: YouTube / Apple TV