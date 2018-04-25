Вышел трейлер второго сезона сериала "Колесо времени"

Премьера нового сезона состоится 1 сентября.

Amazon представил трейлер второго сезона сериала "Колесо времени", основанного на бестселлере Роберта Джордана.

Сюжет рассказывает историю фермера Ранда ал"Тора, который узнает, что он является Возрожденным Дракон. Ему предназначенно спасти мир Двуречья или разрушить его. В новом сезоне герой и его друзья будут разбросаны по разным местам, чтобы найти новые источники силы.

В главных ролях снялись Розамунд Пайк, Дэниел Хенни, Зои Робинс и другие. Премьера нового сезона состоится 1 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер мультфильма "Миграция".

Видео: YouTube / Prime Video