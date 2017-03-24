Вышел трейлер второго сезона сериала "Джек Ричер"

Премьера нового сезона состоится 15 декабря.

Стриминговый сервис Prime Video представил трейлер второго сезона сериала "Джек Ричер", снятого по романам Ли Чайлда. Создателем проекта выступил Ник Сантора.

Сюжет продолжит историю бывшего майора военной полиции Джека Ричера, который пытается вести образ жизни бродяги. Однако ему приходится вернуться в дело после того, как получает информацию об убийстве одного из участников его элитного подразделения. Герою будут помогать бывшие соратники.

В главной роли сыграл Алан Ритчсон. Премьера нового сезона состоится 15 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер анимационного фильма "Мальчик и птица".

Видео: YouTube / Prime Video