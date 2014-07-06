В сети вышел дублированный трейлер анимационного фильма "Мальчик и птица". Режиссером картины является Хаяо Миядзаки.
Сюжет расскажет историю мальчика по имени Махито, который, отправляется в рискованное путешествие в потусторонний мир, чтобы найти свою маму. В иной реальности жизнь обретает новое начало.
"Мальчик и птица" будет представлен в двух версиях дубляжа: классическом и современном. Премьера в России состоится 7 декабря.
Ранее Netflix представил трейлер фильма "Лифт".
Видео: YouTube / Русский Репортаж
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