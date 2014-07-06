Премьера в России состоится 7 декабря.

В сети вышел дублированный трейлер анимационного фильма "Мальчик и птица". Режиссером картины является Хаяо Миядзаки.

Сюжет расскажет историю мальчика по имени Махито, который, отправляется в рискованное путешествие в потусторонний мир, чтобы найти свою маму. В иной реальности жизнь обретает новое начало.

"Мальчик и птица" будет представлен в двух версиях дубляжа: классическом и современном. Премьера в России состоится 7 декабря.

Ранее Netflix представил трейлер фильма "Лифт".

Видео: YouTube / Русский Репортаж