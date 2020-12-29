Вышел трейлер триллера с Константином Хабенским "За час до рассвета"

Действие разворачивается в 1946 году.

Вышел трейлер остросюжетного исторического триллера "За час до рассвета" с Константином Хабенским. Видео опубликовали на YouTube-канале more tv.

Действие разворачивается в 1946 году. По сюжету, лейтенант Денис Журавлев, который еще недавно служил на фронте, поступает на службу в милицию к майору Шуменко (кличка – Сатана). Они вместе пытаются поймать банду под предводительством Клеща.

Режиссер – Игорь Зайцев. Главные роли: Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Максим Белбородов, Артур Ваха.

"Годзилла против Конга" выйдет в прокат на два месяца раньше.

Видео: YouTube/ more tv