Вышел трейлер триллера с Константином Хабенским "За час до рассвета"

Вышел трейлер остросюжетного исторического триллера "За час до рассвета" с Константином Хабенским. Видео опубликовали на YouTube-канале more tv.
Действие разворачивается в 1946 году. По сюжету, лейтенант Денис Журавлев, который еще недавно служил на фронте, поступает на службу в милицию к майору Шуменко (кличка – Сатана). Они вместе пытаются поймать банду под предводительством Клеща.
Режиссер – Игорь Зайцев. Главные роли: Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Максим Белбородов, Артур Ваха.
"Годзилла против Конга" выйдет в прокат на два месяца раньше.
Видео: YouTube/ more tv
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