"Годзилла против Конга" выйдет в прокат на два месяца раньше

Премьера состоится 26 марта 2021 года.

Премьера фантастического фильма "Годзилла против Конга" снова перенесена. О решении студии Warner Bros. сообщил портал Deadline.

Но в этот раз премьера не откладывается, а наоборот приближается. Картина должна выйти 26 марта вместо 21 мая. Причина, по которой перенесли премьеру, не уточняется.

Ранее между студиями Warner Bros. и Legendary возник конфликт. Legendary была недовольна тем, что новая схема выпуска фильмов не была согласована и требовала выплатить более 250 миллионов долларов. Возможно, сторонам удалось уладить спорные вопросы.

Российский режиссер Кантемир Балагов снимет для HBO первый эпизод сериала The Last of Us.

Видео: YouTube/ NEW TRAILERS