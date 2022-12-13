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Вышел трейлер третьего сезона "Ведьмака" на русском языке

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Сезон будет разбит на две части.

В социальных сетях появилась информация о том, что третий сезон сериала "Ведьмак" (The Witcher) авторы планируют разбить на две части. Премьера первой из них состоится в июне текущего года, а второй - в июле. Также представители Netflix продемонстрировали зрителям новый постер к стриминговому проекту. После этого онлайн-кинотеатр выпустил тизер шоу, в котором были раскрыты точные даты релиза. Речь идет о 29 июня и 27 июля. В опубликованном видео можно заметить персонажа Геральта, роль которого исполняет Генри Кавелл. Он готовится к битве в тот момент, пока Цирилла убегает от призрачных всадников. Зрители не исключили версию того, что речь пойдет о Дикой Охоте.

Вышел новый трейлер фильма "Флэш".

Фото и видео: YouTube / Netflix

 

Теги: netflix, ведьмак, сериал, третий сезон
Категории: Тема дня,

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