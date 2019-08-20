Amazon опубликовал тизер третьего сезона "Удивительной миссис Мейзел"

Релиз третьего сезона намечен на 6 декабря.

На YouTube-канале Amazon Prime Video опубликовали тизер третьего сезона комедийного сериала "Удивительная миссис Мейзел" с Рэйчел Броснахен

Действия происходят в 1950-х. Домохозяйка Мириам "Мидж" Мейзел из Нью-Йорка во всем поддерживает своего мужа, который работает стендап-комиком в одном из кафе. Однако, ему этого оказывается мало, и он сбегает с любовницей. Мириам не находит никакой поддержки у родителей и приходит в кафе, где когда-то выступал ее муж. Она выступает там же с импровизированной речью и публике это нравится.



Релиз третьего сезона намечен на 6 декабря.

Накануне стриминговый сервис Apple представил официальный трейлер "Утреннего шоу" с Дженнифер Энистон.

Видео: YouTube/ Amazon Prime Video