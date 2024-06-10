Вышел трейлер стратегии Age of Mythology: Retold

Игра будет доступна пользователям ПК, Xbox One и Xbox Series.

Студия World"s Edge представила трейлер стратегии Age of Mythology: Retold, которая является обновленной версией культовой игры 2002 года выпуска. Ролик показали в рамках фестиваля XGS 2024.

В опубликованном видео показали геймплей и некоторых из доступных божественных покровителей, включая Зевса, Локи и Исиду. Игрокам предстоит пройти основную кампанию из 50 миссий.

Age of Mythology: Retold выйдет на рынок 4 сентября. Игра будет доступна пользователям ПК, Xbox One и Xbox Series.

Ранее мы сообщали, что вышел геймплейный трейлер Indiana Jones and the Great Circle.

Видео: YouTube / Xbox