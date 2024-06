Вышел геймплейный трейлер Indiana Jones and the Great Circle

Релиз новинки запланирован до конца 2024.

Студия MachineGames представила геймплейный трейлер игры про знаменитого археолога Индиану Джонса, которая выйдет под названием Indiana Jones and the Great Circle. Ролик продемонстрировали в рамках фестиваля XGS 2024.

В опубликованном видео показали экшен-сцены, в которых герой сражается с врагами. Сюжет игры развернется в 1937 году между событиями фильмов "В поисках утраченного ковчега" и "Последний крестовый поход". Герою предстоит разгадывать новые загадки на местах раскопок и бороться с представителями Третьего рейха.

Indiana Jones and the Great Circle будет доступна на русском языке с субтитрами. Релиз новинки запланирован до конца 2024 для пользователей ПК и Xbox Series.

Видео: YouTube / Bethesda Softworks