Цены на бензин в Петербурге продолжают расти: за неделю топливо подорожало на 0,3%

Для сравнения, в Москве рост цен на бензин за тот же период оказался немного ниже — в среднем 0,2%.

По данным Росстата, в Санкт-Петербурге с 1 по 7 апреля зафиксирован рост цен на бензин – в среднем на 0,3%. Это следует из еженедельного мониторинга ведомства.

В указанный период литр бензина марки АИ-92 в Северной столице стоил от 55,90 до 58,03 рубля. Стоимость АИ-95 варьировалась в диапазоне от 60,40 до 64,16 рубля за литр. Самое дорогое топливо – марки АИ-98 и выше – предлагалось по цене от 71,08 до 89,24 рубля.

Для сравнения, в Москве рост цен на бензин за тот же период оказался немного ниже — в среднем 0,2%. Столичные автолюбители заправлялись АИ-92 по цене от 55,39 до 58,11 рубля, АИ-95 — от 61,29 до 66,74 рубля, а за АИ-98 и выше отдавали от 83,20 до 89,36 рубля за литр.

Несмотря на общий рост цен, в некоторых регионах страны наблюдалось снижение стоимости топлива. Так, в шести субъектах РФ бензин подешевел. Самое заметное снижение произошло в Республике Тыва, где цены упали на 0,7%.

Специалисты отмечают, что динамика стоимости бензина может меняться под влиянием сезонного спроса, цен на нефть и логистических факторов.

Вскоре перед судом предстанет петербурженка, заправившая свою машину и не оплатившая бензин.

Фото: Piter.tv