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Перед судом предстанет петербурженка, заправившая свою машину и не оплатившая бензин

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По словам обвиняемой, она была очень сильно отвлечена на телефонный разговор, и у нее "вылетело из головы" оплатить бензин.

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летней петербурженки. Ей вменяют ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), сообщили в надзорном ведомстве 26 марта.

В ноябре прошлого года обвиняемая за рулем своего автомобиля заехала на заправку в доме 10 по проспекту Просвещения. Женщина залила в бак машины почти 50 литров бензина АИ-95, после чего уехала, не оплатив топливо. Ущерб – около 3 тыс. рублей. 

По словам обвиняемой, она была очень сильно отвлечена на телефонный разговор, и у нее "вылетело из головы" оплатить бензин.

Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Выборгский районный суд Северной столицы. 

Ранее мы рассказывали о том, что мигрант подозревается в краже iPhone у девушки на Московском проспекте. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: кража, проспект просвещения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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