Мигрант подозревается в краже IPhone у девушки на Московском проспекте

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Задержан приезжий "карманник", похитивший смартфон у девушки на Московском проспекте в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 1 марта обратилась 21-летняя девушка с сообщением о том, что у дома 4 по Московскому проспекту неизвестный похитил у нее из кармана пальто IPhone 15 Pro стоимостью 90 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

У дома 19 по набережной реки Каменки утром 25 марта по подозрению в совершении данного преступления задержан 33-летний гражданин Таджикистана.

Ранее в Усть-Луге слили более 5 тонн дизельного топлива.

Фото: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти