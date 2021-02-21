"Радар ммс" создаст новый научно-производственный центр в Петербурге

Для строительства было приобретено более 10 гектаров земли у асфальтового завода.

В Петербурге планируется открытие нового научно-производственного центра АО "НПП "Радар ммс". Строительство первого корпуса намечено завершить уже в мае текущего года, сообщил генеральный директор предприятия Георгий Анцев на заседании научно-технического совета.

Анцев подчеркнул, что центр будет сотрудничать с университетами. Для строительства было приобретено более 10 гектаров земли у асфальтового завода. Гендиректор добавил, что особое внимание уделят медицинским услугам для сотрудников и развитию производственных мощностей. Дальнейшие планы зависят от эффективности работы, взаимодействия с партнерами и заказчиками.

Напомним, что в 2024 году "Радар ммс" объявил о планах открыть новый завод радиоэлектроники в Томске. Соглашение было подписано с губернатором региона Владимиром Мазуром в рамках Петербургского международного экономического форума 2023 года. Планируется создание около 500 новых рабочих мест.

"Радар ммс" специализируется на производстве радио- и микроэлектроники, точной приборостроительной техники. Среди продукции компании — беспилотные авиационные системы, гидрометеорологические комплексы, скоростные суда и экранопланы, автомобильные электронные компоненты и датчики. Финансовая отчетность последних лет показывает выручку предприятия в пределах от 6,4 до 12,5 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что фарпродукцию и медоборудование из Петербурга показали на выставке-ярмарке в Алжире.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков