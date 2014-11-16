Фарпродукцию и медоборудование из Петербурга показали на выставке-ярмарке в Алжире

Северная столица производит каждую пятую упаковку российских медикаментов, выпускаемых 24 крупными предприятиями.

Сегодня в Алжире стартовала четырехдневная Международная выставка-ярмарка SIMEM 2025, где Санкт-Петербург впервые представляет комплексное экспозицию медицинского оборудования и фармацевтической продукции, сообщает пресс-служба Смольного.

Экспонаты включают портативные рентгенодиагностические устройства, кислородные концентраторы, гемостатические средства, эндопротезы, аппараты для терапии нервных заболеваний, лекарственные препараты, средства для поддержания активного долголетия и передовые IT-решения.

Губернатор Александр Беглов отметил, что экспорт за первые девять месяцев прошлого года увеличился в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Северная столица производит каждую пятую упаковку российских медикаментов, выпускаемых 24 крупными предприятиями.

В Петербурге зарегистрировано 396 компаний, специализирующихся на производстве медицинской техники и изделий. Экспорт этой продукции составляет около 10-15% от общего объема производства, преимущественно поставляемый в страны СНГ и Азии.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге стартовал процесс слияния двух писательских организаций.

Фото: Правительство Петербурга