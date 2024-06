Вышел геймплейный трейлер детективной антиутопии Nobody Wants to Die

Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Студия Critical Hit Games выпустила геймплейный трейлер детективной антиутопии Nobody Wants to Die, выход которого анонсировали в начале нынешнего года.

В опубликованном ролике показывают способы, с помощью которых детектив Джеймс Карра будет расследовать преступления. Действие игры разворачивается в Нью-Йорке 2329 года, в котором люди получили бессмертие, а в городе орудует серийный убийца.

Nobody Wants to Die выйдет 12 июля. Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Видео: YouTube / IGN