Вышел геймплейный трейлер детективной антиутопии Nobody Wants to Die

Студия Critical Hit Games выпустила геймплейный трейлер детективной антиутопии Nobody Wants to Die, выход которого анонсировали в начале нынешнего года.
В опубликованном ролике показывают способы, с помощью которых детектив Джеймс Карра будет расследовать преступления. Действие игры разворачивается в Нью-Йорке 2329 года, в котором люди получили бессмертие, а в городе орудует серийный убийца.
Nobody Wants to Die выйдет 12 июля. Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.
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Видео: YouTube / IGN
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