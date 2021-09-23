  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:20
137
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел трейлер шутера от первого лица Immortals of Aveum

0 0

Премьера игры назначена на 22 августа.

Ascendant Studios представила трейлер шутера от первого лица Immortals of Aveum. Его опубликовали на YouTube-канале PlayStation.

В новом видео показаны события, которые разворачиваются в мире магии под названием Авеум. Вместе с главным героем Джаком пользователям предстоит принять участие в многолетней войне пяти королевств. Они также раскроют тайны прошлого персонажа. Премьера игры назначена на 22 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер-трейлер Payday 3 с живыми актерами.

Видео: YouTube / PlayStation

Теги: immortal of aveum, трейлер, шутер
Категории: Лента новостей, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии