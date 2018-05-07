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Вышел тизер-трейлер Payday 3 с живыми актерами

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Игра будет доступна пользователям ПК и игровых консолей.

Разработчики шутера Payday 3 показали тизер-трейлер с живыми актерами. Его опубликовали на YouTube-канале игры.

На видео показали концертную запись саундтрека и фрагмент начала ограбления банка, в котором играли живые актеры. Ожидается, что в скором времени будет представлен новый сезон Payday: The Web-Series. Игра выйдет 21 сентября. Она будет доступна пользователям ПК и игровых консолей.

Ранее авторы Into the Hive показали геймплей сиквела Chicken Police.

Видео: YouTube / PAYDAY 3

Теги: payday 3, игра, трейлер, шутер
Категории: Лента новостей, Культура,

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