Вышел тизер-трейлер Payday 3 с живыми актерами

Игра будет доступна пользователям ПК и игровых консолей.

Разработчики шутера Payday 3 показали тизер-трейлер с живыми актерами. Его опубликовали на YouTube-канале игры.

На видео показали концертную запись саундтрека и фрагмент начала ограбления банка, в котором играли живые актеры. Ожидается, что в скором времени будет представлен новый сезон Payday: The Web-Series. Игра выйдет 21 сентября. Она будет доступна пользователям ПК и игровых консолей.

Ранее авторы Into the Hive показали геймплей сиквела Chicken Police.

Видео: YouTube / PAYDAY 3