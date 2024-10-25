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Вышел трейлер шпионского сериала "Агентство"

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Мировая премьера состоится 29 ноября.

Стриминговый сервис Paramount+ представил трейлер шпионского сериала "Агентство". Режиссером проекта выступил Джо Райт.

Сюжет расскажет историю агента ЦРУ, который должен вернуться в штаб-квартиру в Лондоне после шести лет работы под прикрытием. Однако внезапное возвращение возлюбленной ставит задание и карьеру героя под угрозу.

В главных ролях сыграли Майкл Фассбендер, Ричард Гир, Джеффри Райт и другие. Мировая премьера состоится 29 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер второй части пятого сезона "Йеллоустоуна".

Видео: YouTube / SHOWTIME

Теги: paramount plus, агентство, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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