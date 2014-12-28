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Вышел трейлер второй части пятого сезона "Йеллоустоуна"

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Мировая премьера состоится 10 ноября.

Стриминговый сервис Paramount+ представил трейлер второй части пятого сезона сериала "Йеллоустоун". Авторами проекта выступили Тейлор Шеридан и Джон Линсон.

Сюжет рассказывает историю семьи Даттонов и ее главы Джона, которые борются за свое ранчо с индейцами и жадными застройщиками. Первая часть шестого сезона вышла осенью 2022 года.

В главных ролях сыграли Кевин Костнер, Келли Райлли, Уэс Бентли, Люк Граймс и другие. Мировая премьера состоится 10 ноября.

Ранее A24 представила трейлер фильма "Бруталист".

Видео: YouTube / Yellowstone

Теги: paramount plus, йеллоустоун, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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