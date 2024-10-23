Мировая премьера состоится 20 декабря.

Кинокомпания A24 представила трейлер фильма "Бруталист". Режиссером картины выступил Брэйди Корбет.

Сюжет расскажет историю жизни еврейского архитектора Ласло Тота, который после окончания Второй мировой войны прибывает в США без единого гроша. Герой осваивается в новой стране и заводит знакомства с местными предпринимателями.

В главных ролях сыграли Эдриан Броуди, Фелисити Джонс, Гай Пирс и другие. Мировая премьера состоится 20 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел новый дублированный трейлер "Приключения Паддингтона 3".

Видео: YouTube / A24